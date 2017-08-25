Atlı akrobasi takımı ilk gösterisini Malazgirt'te yapacak





MUŞ (AA) - CEMAL AŞAN - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bünyesinde kurulan Türkiye'nin ilk atlı akrobasi takımı, ilk gösterisini yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü etkinliklerinde gerçekleştirecek.

Toplam 16 kişiden oluşan atlı akrobat takımı, büyük zaferin yıl dönümü kutlamaları kapsamında Muş'a gelerek, hazırlıklarını tamamladı.

Saftekin Mahallesi'ndeki tören alanında oluşturulan bölümde gösteriye hazırlanan atlı akrobatların idmanları, vatandaşlar tarafından ilgiyle ilgiyle izlendi.





- "Türk halkı büyük bir diriliş yaşıyor"





Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ecdadın bin yıl önce yaktığı ateşi körüklemek için Malazgirt'e geldiklerini söyledi.

"Atalarımızın yaktığı ateşi gelecek nesillere aktarmak bizim boynumuzun borcu." diyen Suluoğlu, Türkiye'nin her yerinden sporcuların bu amaçla ilçeye geldiğini anlattı.

Malazgirt'in öneminin farkında olduklarını ifade eden Suluoğlu, "Burada Türkiye'de ilk kez kurulan atlı akrobat takımımız var. Türkiye'de ilk kez Sayın Cumhurbaşkanımıza gösteri yapacaklar. Türk halkı birkaç yıldır büyük bir diriliş yaşıyor. İnşallah bu devam edecek. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'nın büyük desteği ve özverisi var. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Suluoğlu, geleneksel spor dallarına ilginin her geçen gün arttığını, geçen yıl 100 sporcuyla yaptıkları etkinliklere şu anda 190 sporcunun katıldığını aktardı.

Geleneksel sporlarda daha iyi yerlere geleceklerine inandıklarını vurgulayan Suluoğlu, "Geçmişin ihtişamını geleceğe taşıyacağız. Kazakistan'da düzenlenen şampiyonaya milli takım olarak katıldık, ikincilik ve üçüncülük elde ettik. Ekim ayında Güney Kore'de Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Milli takımımızla orada olacağız ve en büyük hedefimiz al bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşımızı dinletmek." ifadelerini kullandı.





- "Dünya çapında sporcularımız var"





Malazgirt Zaferi kutlamalarına katılmak ve atlı okçuluk gösterisi sunmak için ilçeye gelen sinema sanatçısı Cemal Hünal ise 2 yıl önce de aynı yerde gösteri yaptıklarını anımsattı.

Malazgirt Zaferi'nin, Sultan Alparslan'ın anılmasının kendisi için çok özel bir durum olduğunu belirten Hünal, şöyle konuştu:

"Burada olmaktan gururluyuz. Bu zeminde atlı okçuluk müsabakası yapmak çok özel. Malazgirt Zaferi, İstanbul'un fethinden önce Bizans'ın uğradığı en büyük bozgundur. Gücünü kaybettiği noktadır. Türklere Anadolu'yu açan savaştır. Bu topraklarda olmak çok güzel. Atlı okçuluk eski bir savaş sanatı. Bunu buradaki halka taşımak bizim için önemli gurur kaynağı. Türkiye'deki ilk atlı okçu benim. Yalnızlık çekiyordum, şimdi kalabalık olduk, çok güzel oldu. Dünya çapında yarışabilen, derece alabilen nitelikli sporcularımız var. İyi öğrendik, iyi geliştirdik ve geliştirmeye devam edeceğiz."