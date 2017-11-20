ATM'de bulduğu 3 bin lirayı bankaya teslim etti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil işçisi para çekmek için gittiği ATM'de bulduğu 3 bin lirayı sahibine teslim edilmesi için bankaya verdi.

Bir tekstil fabrikasının havlu bölümünde çalışan İbrahim Doğan dün para çekmek için Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı'nda bulunan bir banka şubesine gitti.

Doğan bu sırada ATM'nin para çıkışı kısmında bir miktar parayı olduğunu fark etti. Etrafına bakarak paranın sahibini bulmaya çalışan ancak sonuç olamayan Doğan, hafta sonu olması nedeniyle de yetkililere ulaşamadı.

İbrahim Doğan, 3 bin lirayı bugün tutanak karşılığında banka görevlilerine teslim etti.

Banka yetkilileri paranın sahibini bulmak için araştırma başlattı.

Doğan, AA muhabirine, paranın sahibini bulmak için sosyal medya hesabından çağrı yaptığını belirterek, "Benden önce bir kişi işlem yapmış. Ama parayı alamamış. Sonra makine çalışmaya başladı ve parayı verdi. Ben de hemen bankanın genel merkezini aradım. Bana mesai saatleri içinde bankaya gelmemi istediler. Sabah saatlerinde parayı teslim ettim." dedi.

Doğan, insanlık görevini yerine getirmekten mutlu olduğunu ve paranın sahibine ulaşmasını arzuladığını sözlerine ekledi.