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ATO heyetinden Duatepe'ye ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyelerinden oluşan heyet, Kurtuluş Savaşı'nın önemli noktalarından Polatlı-Duatepe'yi ziyaret etti.Oda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Duatepe...

ATO heyetinden Duatepe'ye ziyaret
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyelerinden oluşan heyet, Kurtuluş Savaşı'nın önemli noktalarından Polatlı-Duatepe'yi ziyaret etti.

Oda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Duatepe Yeniden Diriliş" programı kapsamında bölgeye yılın son ziyaretini gerçekleştiren heyet, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesi'ni gezdi. Sakarya Zafer Anıtı'na ziyarette bulunan heyet, şehitlikte saygı duruşunda bulundu.

ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, "ziyaret sırasında milli havayı teneffüs ettiklerini" belirterek, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin yaşandığı alanları yakından incelediklerini bildirdi.

ATO'nun organizasyonuyla bu yıl 3 bin öğrencinin Duatepe'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Aktay, şu değerlendirmede bulundu:

"Milli mücadele sadece savaşla verilmiyor. Bugünün dünyasında savaşlar ekonomi üzerinden yürütülüyor. Bizim geleceğimiz olan gençlerin bu bilince erebilmeleri için atalarının verdiği mücadeleyi kavraması gerekiyor. Gençlerimizin milli ruhu sindirmesi ve bu bilinci oluşturabilmesi için bu toprakları görmesini sağladık. Vatanı için canını feda eden şehitlerimizi bir kez daha saygıyla ve rahmetle andık."






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