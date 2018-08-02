ATO'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ABD'nin, Türkiye'nin iki bakanına yönelik yaptırım kararına tepki göstererek "Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı bağımsızlığı her şeyin üstündedir. ABD'nin bu yaptırımı, hukuk sistemine yönelik saygı dışı bir tutum ve müdahale anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, ATO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleriyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Baran, ziyarette yaptığı değerlendirmede, ABD Hazine Bakanlığının iki Türk bakana yönelik açıkladığı yaptırım kararını eleştirdi. Kararın iki ülke arasındaki ilişkileri zedelemekten başka bir anlam taşımayacağını belirten Baran, ABD yönetiminin bu yanlış karardan dönmesi gerektiğini vurguladı.

Baran, şunları kaydetti:

"Dünyanın en çağdaş, insan hakları konusunda en duyarlı ülkesi olduğunu ifade eden ABD'nin ülkemize karşı hasmane tavrı bizleri derinden yaralıyor. 15 Temmuz kalkışmasının ardında kimin olduğunu tüm dünya biliyor. ABD, FETÖ liderini ülkesinde tutmaya devam ettiği halde Türkiye'ye yönelik bu tutumlarını anlamak mümkün değil. Türkiye bir hukuk devletidir. Yargı bağımsızlığı her şeyin üstündedir. Bu yaptırım hukuk sistemine yönelik saygı dışı bir tutum ve müdahale anlamına gelmektedir. Bakanlarımız gereken cevabı vermişlerdir. ABD'nin bu kararına karşı devletimizin yanındayız."