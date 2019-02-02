ATO'dan Bakan Gül'e

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "nöbetçi noter" uygulamasının başlamasıyla vatandaşların alım, satım, vekalet gibi işlemlerini hafta sonları da rahatlıkla gerçekleştirebileceğini bildirdi.

Baran, yazılı açıklamasında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "nöbetçi noterlik" uygulaması hazırlığına ilişkin sözlerini değerlendirdi.

ATO yönetim kurulu ve meclis üyelerinden oluşan bir heyetle 13 Ağustos 2018'de Bakan Gül'ü ziyaret ettiklerini anımsatan Baran, bu kapsamda noterlerin hafta sonu açık olması konusundaki taleplerini ilettiklerini ifade etti.

Baran, noterlerin hafta sonu kapalı olmasının iş hayatında aksamalara yol açtığına dikkati çekerek, Adalet Bakanlığının iş dünyasının sesine kulak vermesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Uygulamanın bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz iş ve yatırım ortamını geliştirme ve iyileştirmeye yönelik yaklaşımla çalışıyor, çeşitli düzenlemeler yapıyor. Üyelerimiz adına ifade ettiğimiz nöbetçi noter talebinin Yargı Reformu Belgesi'ne konulması çok önemli. Hafta sonları için nöbetçi noter uygulamasının başlamasıyla tüccarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımız alım, satım, vekalet gibi işlemlerini hafta içi yetiştirme telaşına düşmeden, hafta sonları da rahatlıkla gerçekleştirecek. Üyelerimiz zaman kaybetmeden işlerini halledebilecek. Ticaretimiz artacak, piyasaya canlılık gelecek. Sesimizi duyan Sayın Gül'e, üyelerimiz adına teşekkür ediyorum."

- "Nöbetçi eczane gibi, nöbetçi noterlik olacak"

Bakan Gül, TRT Haber'de katıldığı bir programda, vatandaşlara sunulan adalet hizmetlerinde noterlerin önemli bir kapı durumunda olduğunu belirterek, yakın zamanda açıklayacakları Yargı Reform Belgesi'nde "nöbetçi noterlik" uygulamasının yer alacağını bildirmişti. Söz konusu uygulamanın, noterdeki işlemlerin hafta sonları da yapılabilmesine olanak sağlayacağını belirten Gül, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşlarımız cumartesi notere gidebilecek, pazar notere gidebilecek. Nöbetçi eczane gibi nöbetçi noterlikte işlemini yapacak, tespitini yapacak, vekaletini verecek, sözleşmesini yapacak. Ticari, ekonomik, bireysel hayatta, araç alacak, satacak, ev alacak... Ne yapacaksa, bu anlamda hayatı kolaylaştıran iş ve işlemleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı noterlerimizle birlikte yapıyoruz. Çok yakın zamanda bu ve benzeri, yargının güçlenmesini sağlayacak, hakim savcılarımızın teminatını, bağımsızlığını, tarafsızlığını, avukatlarımızın savunma hakkını daha da güçlendirecek, vatandaşlarımızın hak arama yollarını daha da artıracak, hızlandıracak, adalete erişimi daha da güçlendirecek, yargıya güveni artıracak hedeflerimizi kamuoyuyla yakın zamanda paylaşacağız."