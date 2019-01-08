ATSO'dan enflasyonla mücadeleye destek

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda uygulamaya konulan "Enflasyonla Mücadele Programı"na desteklerinin 2019 yılında da süreceğini bildirdi.

Çetin, yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadelenin işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle de mücadele anlamına geldiğini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda kamu-özel sektör birlikteliği ile hayata geçirilen enflasyonla mücadele seferberliğinin TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına yansıdığını görmekten mutluluk duyduklarına işaret eden Çetin, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda sektörlerimizden iletilen taleplerin hükümetimiz nezdinde karşılık bulması, üretim ve istihdamda öne çıkan sektörleri desteklemek üzere vergi indirimlerinin hayata geçmesi son derece değerlidir. KDV ve ÖTV indirimlerinin yeni yılda 3 ay süreyle devam ettirilmesine yönelik kararın hem iç piyasayı hem de enflasyonla mücadeleyi desteklemek anlamında olumlu buluyoruz. Türkiye ekonomisi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yaşadığı zorlukları geride bırakacak güçtedir. İnanıyorum ki enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar kamu-özel sektör istişaresi ve koordinasyonuyla uygulamaya konacak yapısal reformlarla desteklenecek ve ülkemiz yeniden tempolu büyüme sürecine girecektir."

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuyla ilgili bir açıklama yaptığını da hatırlatan Davut Çetin, "Başkanımız Hisarcıklıoğlu’nun da belirtiği gibi, bu mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. TOBB ve Odalar-Borsalar, milli bir dayanışma içinde 2019'da da Hazine ve Maliye Bakanlığımızın Enflasyonla Mücadele Programına desteklerini sürdürecektir." ifadelerini kullandı.