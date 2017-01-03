ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları kuruldu.

Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan, yaptığı yazılı açıklamada, AÜ Açıköğretim Sistemi olarak sadece öğretimle sınırlı kalmayıp, sosyal aktiviteler konusunda da öğrencilere daha iyi hizmet verebilmeyi amaçladıklarını bildirdi.

"Çevrimiçi Öğrenci Toplulukları''nı faaliyete geçirdiklerini belirten Gündoğan, "Bunların içinde ilk aşamada Kitap, Sinema, Fotoğrafçılık, Tarih toplulukları bulunmaktadır. İlk etkinlikleri bu aydan itibaren başlayacak topluluklardan, açıköğretim sistemine kayıtlı bütün öğrencilerimiz ücretsiz kaydolarak yararlanabilir." ifadelerini kullandı.

Toplulukların etkinliklerini, düzenli arayla AÜ bünyesindeki bir öğretim üyesinin yürütücülüğünde bilgisayar üzerinden çevrim içi gerçekleştireceğine işaret eden Gündoğan, şunları kaydetti:

"Etkinlikler bir ay öncesinden 'https://ekampus.anadolu.edu.tr' adresinden duyurulacak. Topluluk yürütücüleri, yaklaşık 60 dakika sürecek etkinliklere alanlarında uzman kişileri çağıracak. Hem o topluluğun yürütücüsü hem de topluluklara kayıtlı öğrenciler, bu uzman kişilere çevrim içi olarak soru sorma imkanına sahip olabilecek. Bununla birlikte öğrenciler, kayıtlı oldukları topluluğun sayfasında oluşturulan tartışma platformu aracılığıyla, etkinlik öncesi etkileşime girme olanağına sahip olacak. Ayrıca topluluk yürütücüleri, yine belirli aralarla topluluklarıyla ilgili yüz yüze etkinlikler yapmak için farklı şehirlerde yaşayan açıköğretim fakültesi öğrencileriyle bir araya gelecek."

Gündoğan, AÜ Açıköğretim Sistemi'ne kayıtlı tüm öğrencileri topluluklara beklediklerini ifade etti.