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AÜ Açıköğretim Sistemi'nde yabancı dilde eğitim başlıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde, uluslararası ilişkiler ve işletme lisans programlarında İngilizce, ilahiyat ön lisans programında ise Arapça eğitim verilecek.

AÜ Açıköğretim Sistemi'nde yabancı dilde eğitim başlıyor

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nde yabancı dilde eğitim başlıyor.

AÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim Sistemi kapsamında, İlahiyat/Arapça Önlisans Programı, Uluslararası İlişkiler/İngilizce Lisans Programı ve İşletme/İngilizce Lisans Programı ile yabancı dilde eğitim verilecek.

Bu programlara ÖSYS ile yerleşen öğrenciler kayıt yaptıracak. Bunun yanı sıra ikinci üniversite programı aracılığıyla kayıt yaptırılabilecek.

Yükseköğretim kurumlarında lisans eğitimi gören veya mezun olan öğrenciler, kendi bölüm veya programlarıyla aynı alanda olmamak üzere kaydını gerçekleştirebilecek.

Yabancı dilde eğitim verilecek programlara kaydolabilmek için ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 60 puan alınması ön koşulu arancak. ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya YÖKDİL sınavından bunun muadili puan alanlara da kayıt hakkı tanınacak.

Muhabir: Deniz Açık

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Anahtar Kelimeler:
AçıköğretimAnadolu ÜniversitesiTürkiyeYabancı Dil
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