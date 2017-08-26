AÜ Batı Avrupa Programı mezunları diplomalarını aldı

KÖLN (AA) - Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi mezunları, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Uzaktan Öğretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tevfik Volkan Yüzer, törende yaptığı konuşmada üniversitelerinin öğrenci sayısı yönünden Avrupa'nın en büyüğü olduğunu, açıköğretim sistemiyle de çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşların eğitim ve kültür ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Yüzer, Açıköğretim Fakültesi Batı Avrupa Programlarında 21 ayrı dalda eğitim verdiklerini, özellikle uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve ilahiyat bölümlerine büyük ilgi olduğunu aktararak şöyle konuştu:

"Üniversitemiz 30 yıldır Batı Avrupa'nın tüm ülkelerinde yüksek eğitim hizmeti veriyor. Şu ana kadar da 10 binin üzerinde mezunumuz var. Anadolu Üniversitesi sadece Batı Avrupa'da değil son yıllarda Azerbaycan'da, Balkanlar'da, Kuzey Amerika'da hizmet veriyor. Yeni öğretim yılında Suudi Arabistan’da da hizmet vermeye başlayacağız. Bizim sloganımız herkes tarafından biliniyor. Dünyanın neresinde bir Türk varsa ve yüksek öğretime ihtiyaç duyuyorsa Anadolu Üniversitesi olarak onların ayağına kadar hizmet götürmeye hazırız. Elimizden geldiğince tüm güçlüklere rağmen hizmeti vermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda yine bu hizmetlerimizi yayma gayreti içerisinde olacağız."

- "İki kültürden beslenmek çok önemli"

Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları Koordinatörü Dr. Ahmet Atilla Doğan ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Üniversitemizin en büyük avantajı Avrupa'da ve yurt dışında kendi dilimizde yükseköğrenim sunmasıdır. Türkiye'de kökleri olan ve yurt dışında yaşayan insanlarsınız. Sizler iki kültürden beslenmenin ne kadar büyük avantaj olduğunu hem sosyal hayatta hem de iş hayatınızda göstereceğiniz farklılıkla ortaya koymaktasınız."

Konuşmaların ardından salonda hazır bulunan mezunlara katılım ve başarı belgeleri ile diplomaları takdim edildi.

Fotoğraf çekiminin ardından öğrenciler hep birlikte keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevincini yaşadı.