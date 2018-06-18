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Audi CEO’su Stadler tutuklandı

- Münih Savcılığı, Volkswagen Grubuna bağlı Audi şirketinin CEO’su Stadler’in dizel skandalı soruşturması kapsamında delilleri karartma şüphesi nedeniyle tutuklandığını duyurdu

Audi CEO’su Stadler tutuklandı

FRANKFURT (AA) - Alman otomobil üreticisi Audi’nin Üst Yöneticisi (CEO) Rupert Stadler’in dizel skandalı soruşturması kapsamında delilleri karartma şüphesi nedeniyle tutuklandığı bildirildi.

Münih Savcılığından yapılan açıklamada, “Münih Savcılığı, dizel meselesine ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak 18 Haziran 2018’de Profesör Rupert Stadler’i tutuklama kararı aldı.” denildi.

Tutuklama kararının delilleri karartma şüphesi nedeniyle alındığı belirtilen açıklamada, devam eden soruşturmalarla ilgili olarak şu anda daha fazla bilgi verilemeyeceği kaydedildi.

- Skandal 3 yıl önce ortaya çıktı

ABD Çevre Koruma Ajansı, 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Konuyla ilgili Almanya'da Braunschweig Savcılığı şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.

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AudiDizel SkandalıVolkswagen
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