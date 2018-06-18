Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi bilim teknoloji Op. Dr. Seval Taşdemir
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

Audi Üst Yöneticisi Stadler'in gözaltına alındığı iddiası

- Alman basınında yer alan haberlere göre, VW Grubu bünyesindeki Audi'nin CEO'su Stadler, dizel skandalı nedeniyle Almanya'da gözaltına alındı

Audi Üst Yöneticisi Stadler'in gözaltına alındığı iddiası

FRANKFURT (AA) - Alman otomobil üreticisi Audi’nin Üst Yöneticisi (CEO) Rupert Stadler’in, dizel skandalı nedeniyle Almanya’da gözaltına alındığı öne sürüldü.

Alman basınında yer alan ve konuya yakın bir kaynağa dayandırılan haberlere göre, Volkswagen (VW) Grubu’na bağlı Audi’nin CEO’su Stadler, bu sabah Almanya’da gözaltına alındı.

Stadler’in, dizel skandalı nedeniyle gözaltına alındığı belirtilirken, şirketten konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bu arada, geçen hafta evlerine baskın yapılan Stadler ve şirketin bir yönetim kurulu üyesinin, "dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" yapmakla suçlandıkları belirtilmişti.

- Skandal 3 yıl önce ortaya çıktı

ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te, Volkswagen'in, emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen'e, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezası verilmişti. Braunschweig Savcılığı, konuyla ilgili olarak şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CEOAudiVolkswagen GrubuVw
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5