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Aung San Suu Çi İslam karşıtlığında Trump, Le Pen ve Wilders'i geride bıraktı

İslami İnsan Hakları Komisyonunun verdiği "İslamofobi ödüllerinin" sahipleri belli oldu. Uluslararası İslam karşıtları kategorisinde Myanmar Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çi ilk sırada yer aldı.

Aung San Suu Çi İslam karşıtlığında Trump, Le Pen ve Wilders'i geride bıraktı

LONDRA (AA) - Londra merkezli sivil toplum kuruluşu İslami İnsan Hakları Komisyonu, İslam karşıtlığıyla mücadele kapsamında düzenlediği hicivsel etkinlikle bu yılki "İslamofobi ödüllerinin"sahiplerini açıkladı.

Komisyon, bu yıl birinci olarak İngiltere'nin en çok İslam karşıtı figürü olarak aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson'u seçti. Robinson'un "birinciliği" elde ettiği kategoride TV sunucusu ve köşe yazarı Katie Hopkins, aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi'nin (UKIP) eski lideri Nigel Farage, "Britanya İçin" adlı aşırı sağcı partinin kurucusu Anne Marie Waters ile İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da bulunuyordu.

Uluslararası İslam karşıtları kategorisinde de Arakanlı Müslümanlara yönelik katliama karşı sessiz kalan Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çi birincilik elde etti. Suu Çi, bu kategoride ABD Başkanı Donald Trump'ı, Fransa’nın aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi’nin lideri Marie Le Pen'i, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders'i geride bıraktı.

Komisyon, medya kategorisinde ise Fox News’i seçti. Fox News bu kategoride İngiliz Daily Mail ve The Sun gazetelerini geride bıraktı.

"İslamofobi" ödülleri İngiltere'de yükselen İslam karşıtlığına ve buna bağlı olarak işlenen nefret suçlarına dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Nefret suçları artıyor

Resmi istatistiklere göre, bu yıl Londra ve Manchester'da gerçekleştirilen terör saldırılarının ardından İslam karşıtlığı ülke genelinde arttı.

Londra Belediyesinin verilerine göre 2017'nin ilk 6 ayında kentte günde ortalama 3,5 nefret suçu işlenirken, bu sayı, 3 Haziran'daki Londra Köprüsü'nde yaşanan araçlı ve bıçaklı saldırının ardından 20'ye çıktı.

Ülkede son dönemdeki büyük çaplı saldırı, 19 Haziran'da Londra'nın Finsbury Park semtinde meydana gelmişti. Bir İngiliz, kullandığı minibüsü, teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüş, saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş ve 10 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre İngiltere'de geçen yıl yapılan referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) kararının alınmasının ardından nefret suçlarında yüzde 50 artış yaşandı.

İngiltere'de yaklaşık 3 milyon Müslüman'ın yaşadığı ve bunun ülke nüfusunun yüzde 5'ini oluşturduğu belirtiliyor.

Muhabir: Gökhan Kurtaran

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