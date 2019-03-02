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Av sezonu sona erdi

- Av yasağı yurt genelinde yarından itibaren başlayacak

Av sezonu sona erdi
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden, yarın yurtta genel av yasağının başlayacağı bildirildi.

DKMP'den yapılan açıklamada, Merkez Av Komisyonunun, av yasağını, Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alarak belirlediği kaydedildi.

Komisyonun, 2018-2019 av sezonu için kapanış tarihini 3 Mart olarak belirlediği aktarılan açıklamada, av sezonunun kapanış tarihi itibarıyla av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı anımsatıldı.

Yeni av sezonunun, takriben Ağustos 2019 itibarıyla açılacağı belirtilen açıklamada, bu süreçte ülke genelinde avcılık faaliyetlerinin yasak olacağı ifade edildi.

Açıklamada, toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması gerektiği vurgulandı.

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Av YasağıDoğa Koruma Ve Milli ParklarMerkez Av KomisyonuTarım Ve Orman Bakanlığı
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