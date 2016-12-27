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Av tüfeğiyle öldürdükleri kişinin evinde yangın çıkardılar

- Bulancak ilçesinde ev yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yangında hayatını kaybeden kişinin av tüfeğiyle öldürüldüğü, delillerin kaybolması için evin de ateşe verildiği belirlendi - Cinayet zanlılarının ayrıca bir markette gerçekleştirdiği hırsızlık olayı da güvenlik kameralarına yansıdı

Av tüfeğiyle öldürdükleri kişinin evinde yangın çıkardılar

GİRESUN (AA) - Bulancak ilçesinde ev yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yangında hayatını kaybeden kişinin av tüfeğiyle öldürüldüğü, delillerin kaybolması için evin de ateşe verildiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Şemsettin Mahallesi'nde 22 Aralık Perşembe sabaha karşı bir evde çıkan yangında Oğuz Kara'nın cansız bedeni bulundu. Otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilen Kara'nın cesedinde saçma izlerine rastlanılmasının ardından polis tarafından cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Özel ekip tarafından yürütülen sonuşturmada onlarca güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, bölgede yaşayanlarla da tek tek görüşüldü. Bir vatandaşın yangın öncesi evden bazı kişilerin çıktığı yönünde verdiği bilgiler üzerine polis ekipleri Oğuz Kara'yı öldürdükleri ve evi yaktıkları iddiasıyla H.D, A.Ç. ve K.Y. isimli şahısları gözaltına aldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Kara'nın tüfekle vurularak öldürüldüğü, evin ise cesedin bulunmaması ve izlerin kaybolması amacıyla kasten yakıldığı belirlendi.

Şahısların emniyetteki sorgusunda K.Y. ile A.Ç'nin Giresun merkez ile Bulancak ilçesinde aralık ayı içerisinde iki okul ile iki markette gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının failleri olduğuna ulaşıldı.

Ayrıca K.Y'nin, cezaevi firarisi olduğu ve kasten adam öldürmenin de aralarında bulunduğu 8 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Bulancak Adliyesine sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Öte yandan K.Y. ile A.Ç'nin Bulancak ilçesindeki bir market ile okulda gerçekleştirdikleri hırsızlık olayları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Bulancak IlçesiCinayetGiresun
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