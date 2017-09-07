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Av tüfeğiyle yaralanan kişi hayatını kaybetti

- Aracının bagajından çıkardığı tüfeğin kazayla ateş alması nedeniyle oğlunun yaralandığını belirten baba, gözaltına alındı

Av tüfeğiyle yaralanan kişi hayatını kaybetti

DÜZCE (AA) - Düzce'de fındık bahçesinde av tüfeğiyle yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kaynaşlı ilçesi Bıçkıyanı köyünde yaşayan Cihat Bayrak, jandarmaya, yaban domuzlarının fındıklarına zarar vermesini engellemek için gittikleri bahçede av tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu oğlunun yaralandığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göğsüne isabet eden saçmalarla yaralanan Ergin Bayrak’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Bayrak'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Av tüfeğini aracının bagajından çıkardığı sırada ateş aldığını ve oğlunun bu şekilde yaralandığını anlatan baba Cihat Bayrak ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Avusturya’dan tatile geldiği öğrenilen Ergin Bayrak’ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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