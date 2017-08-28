Avanoslu 141 şehit için anıt dikildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye tarafından "93 Harbi"nden (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar şehit düşen 141 Avanoslunun ismi dikilen anıtla yaşatılacak.

Belediye Başkanı İsmet İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1. Dünya Savaşı, Çanakkale, Irak, Kafkasya, Filistin, Romanya ve Galiçya cephelerinde 141 Avanoslunun şehit düştüğünü söyledi.

İnce, şehitlerden 117’sinin ilçe merkezine, geriye kalanların ise belde ve köy olan Göynük, Sarılar, Akarca, Çalış, Çavuşin, Üçkuyu, Kuyulukışla, Karain, Karacauşağı ile Paşalı kütüklerine kayıtlı olduğunu ifade etti.

Belediye tarafından Orta Mahalle Atatürk Caddesi'ndeki parka dikilen anıt taşı üzerine şehitlerin isimlerini yazdırdıklarını belirten İnce, "Aziz şehitlerimizin anısına 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan önce anıtı yerleştirdik. Şehitler anıtı sayesinde vatanın dört bir yanında genç yaşlarında şehit düşmüş Avanosluların isimlerinin gelecek nesillerin de sürekli hatırlaması amacıyla bu anıtı yaptık." diye konuştu.