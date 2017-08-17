"AVBİS Çağrı Merkezi" yeni sezonda avcıların hizmetinde

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, 19 Ağustos'ta başlayacak 2017-2018 Av Sezonu'nda "AVBİS Çağrı Merkezi"nin avcıların hizmetinde olacağı bildirildi.

DKMP Genel Müdürü Nurettin Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla avcılık faaliyetinin daha etkin yönetilmesi için bir dizi çalışma yaptıklarını söyledi.



Taş, DKMP Genel Müdürlüğünce, av hayvanlarının üretimi, koruma, kontrolünün etkin ve programlı bir şekilde yapılması, avcıların ve paydaşların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi için avlak sisteminin geliştirildiğini aktardı. Bu şekilde planlı avcılığa geçilerek, tabiata destek verilmesi anlamına gelen "Sürdürülebilir Av Yönetimi" faaliyetleriyle yaban hayatının daha etkin bir şekilde korunmaya başlandığını aktaran Taş, hizmetler konusunda bilgi verdi.



DKMP Genel Müdürlüğünün 2013'te hizmete alınan Avlak Yönetimi Bilgi Sistemi (AVBİS) yazılımı ile avcıları kayıt altına aldığını dile getiren Taş, veri tabanı sayesinde Türkiye'de kayıtlı 244 bin 786 avcının sistem üzerinden avlanma izin belgesi almalarına imkan sağlandığını ifade etti.

Genel Müdürlük tarafından AVBİS sistemine kayıtlı avcılar için yeni bir hizmet daha başlattıklarını söyleyen Taş, internet erişimi olmayan ya da AVBİS mobil uygulama hizmetini kullanmayan avcıların, taleplerini karşılamak amacıyla telefon ile rezervasyon yaptırabilmeleri için çağrı numarası tahsis ettiklerini anlattı.

Bu amaçla hizmete sokulan "0850 888 06 06" numaralı hattın, internet aracılığı ile avlanma kotası alamayan avcılar için büyük kolaylık sağlayacağını kaydeden Taş, "Avcılar AVBİS Çağrı Merkezi Hizmetini kullanarak istedikleri avlaktan rezervasyon yapabilecek. Hat, bir ihbar hattı olmayıp tamamen avcıların kotalara daha rahat erişimini sağlamak için verilen bir hizmet niteliği taşıyor." dedi.



- 2017-2018 av dönemi 19 Ağustos'ta başlıyor

2017-2018 av sezonun 19 Ağustos'ta başlayacağını bildiren Taş, şunları kaydetti:

"Avın açılış ve kapanış tarihlerini, avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, avlanma günlerini, avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları, av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarını, devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araç, gereçler ve özellikleri ile mücadele amaçlı avlanma usulünü belirleyen Merkez Av Komisyonu kararlarına göre av sezonu Ege, Marmara ve Batı Karadeniz Bölgeleri'nde 19 Ağustos'ta bıldırcın, üveyik alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacak. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta (AVA) mobil uygulamasından ve 2017-2018 av döneminde uygulamaya konulan 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarında avlanabilecek."