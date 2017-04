Avcı ve Eroğlu Eskişehir'de

ESKİŞEHİR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin, "18 maddelik bir değişiklik yapılmasına karar verildi. Meselenin özü bu. Yapılan rejim değişikliği değil. Ve asla öyle bir şey yok. Sadece yönetim sistemi değişiyor." dedi.

Eroğlu, toplu temel atma töreni için geldiği Eskişehir'de, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Emirdağlılar Sosyal Dayanışma Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından bir lokantada düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada konuşan Eroğlu, Eskişehir’e, AK Parti hükümetinin büyük önem verdiğini belirterek, şu ana kadar 15 milyar liralık bir yatırım yaptıklarını, Orman ve Su işleri Bakanlığının en fazla yatırım yapan bakanlıklar arasında yer aldığını söyledi.

Bugün Eskişehir’de 11 tesisin temelini atacaklarını anlatan Eroğlu, "Bunların arasında, barajlar, göletler, sulama tesisleri, ormancılık faaliyetleri var. Eskişehir’in geleceği için çalışıyoruz. Toplam yatırım bedeli ise 613 milyon lira." bilgisini verdi.

Bakan Eroğlu, 16 Nisan’da bir referandum oylamasının yapılacağını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir parti seçimi değil. Milletimizin bekası için yapılan bir çalışma. 1982 Anayasası darbe anayasası ve bunu değiştirmek üzere bütün partiler seçim beyannamelerinde 'Darbe anayasasını değiştireceğiz' diye ilan ettiler. Biz de ilan ettik. Diğer bütün partiler de ilan etti. Geçen dönem, 'Gelin bir araya gelelim, katılımcı bir anayasa olsun, bütün ülkeyi temsil eden bir katılımcı anlayışla anayasayı yapalım' dedik. CHP caydı. Devlet Bahçeli ile başbakanımız bir araya geldi, bu sistemin değişmesi üzerine fikir birliğine vardılar. 18 maddelik bir değişiklik yapılmasına karar verildi. Meselenin özü bu. Yapılan rejim değişikliği değil. Ve asla öyle bir şey yok. Sadece yönetim sistemi değişiyor."

Bakan Nabi Avcı da Eskişehir’de çok güzel eserlere besmele çekmek için Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile bugün bir araya geldiklerini dile getirdi. Avcı, 1999’dan beri başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin su meselesini daha sonra orman ve sulama meselesini birer birer çözen Eroğlu’na ülkenin teşekkür ettiğini kaydetti.

- Dünyada orman varlığı azalırken Türkiye'de orman varlığı artıyor''

Bakanlar Avcı ve Eroğlu, daha sonra Aşağısöğütönü Mahallesi'ndeki Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkenti Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Okul bahçesine fidan dikilmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Eroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokol gereği okulları ağaçlandırdıklarını aktardı. Eroğlu, okulları yemyeşil yapacaklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çocuklara ağaç sevgisini aşılarsak onların her biri ormanlarımızı koruyan elemanımız gibi olur. Şu anda bütün Türkiye'de yol kenarları, okul bahçeleri, mezarlıklar, ören yerleri, müze bahçeleri olmak üzere her tarafı ağaçlandırıyoruz. Bu da çok önemli. Dünyada orman varlığı azalırken Türkiye'de orman varlığı artıyor. Özellikle son 15 yılda 1,5 milyon hektar orman alanımız arttı. Odun servetimiz de bu şekilde artıyor. Ayrıca gittiğimiz her yerde vatandaşlara fidan dağıtıyoruz. Böylece her tarafı yeşillendirmek için büyük gayret gösteriyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da Eroğlu'nun Eskişehir'e müjdelerle geldiğini belirterek, "Sadece Eskişehir'de değil tüm Türkiye'de okullarımızın bahçelerini çocuklarımız için daha güzel mekanlar haline getirmek için Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, bölge müdürlüklerimiz, olağanüstü çaba sarf ediyor. Türkiye orman varlığı ile dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olma yolunda hızla ilerliyorlar.'' ifadelerini kullandı.