Avcılar Belediyesi önünde eylem

İSTANBUL (AA) - Avcılar Belediyesi'nde çalışan bazı işçiler, 3 aydır maşlarını alamadıklarını iddia etti.

Belediye binası önünde toplanan Fen ve Temizlik işleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı işçiler, çeşitli sloganlar atarak, pankart ve döviz açtı.

Burada konuşan Belediye-İş İstanbul 2 Numaralı Şube Başkanı Erol Özdemir, "Biz işçiler iş görme ödevimizi yerine getirirken, ne yazık ki işverenimiz ödeme görevini yerine getirmemektedir.'' dedi.

Ücretlerini alamadıkları için yaşadıkları sıkıntıdan bahseden Özdemir, belediye yönetimi tarafından mağduriyetlerinin en kısa sürede giderilmesini talep etti.