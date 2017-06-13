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Avcılar için "AVBİS Çağrı Merkezi" oluşturuldu

- İnternet erişimi olmayan ya da AVBİS Mobil Uygulama hizmetini kullanmayan avcıların telefonla istedikleri avlaktan rezervasyon yaptırabilmeleri için çağrı merkezi kuruldu - AVBİS Çağrı Merkezi, internet aracılığıyla avlanma kotası alamayan avcılar için büyük kolaylık sağlayacak - DKMP Genel Müdürü Taş: - "Hat, bir ihbar hattı olmayıp tamamen avcıların kotalara daha rahat erişimini sağlamak için verilen bir hizmet niteliği taşımaktadır"

Avcılar için

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN - İnternet erişimi olmayan ya da Avlak Yönetimi Bilgi Sistemi (AVBİS) Mobil Uygulama hizmetini kullanmayan avcıların telefonla rezervasyon yaptırabilmeleri için çağrı merkezi oluşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Nurettin Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla avcılık faaliyetinin daha etkin yönetilmesi için bir dizi çalışma yaptıklarını söyledi.

DKMP Genel Müdürlüğünün av hayvanlarının üretimi, koruma kontrolün etkin ve programlı bir şekilde yapılması, avcıların ve paydaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için avlak sisteminini geliştirdiğini anlatan Taş, böylece planlı avcılığa geçilerek, tabiata destek verilmesi anlamına gelen "Sürdürülebilir Av Yönetimi" faaliyetleriyle yaban hayatının daha etkin bir şekilde korunmaya başladığını belirtti.

Genel Müdürlük tarafından Avlak Yönetimi Bilgi Sistemi (AVBİS) yazılımının 2013'te hizmete sunulduğunu dile getiren Taş, sistemle avcıların kayıt altına aldığını aktardı.

Taş, Türkiye'de kayıtlı 242 bin 787 avcının veri tabanının oluşturularak, sistem üzerinden avlanma izin belgesi almalarına imkan sağlandığını kaydetti.

- AVBİS'e kayıtlı avcılar için yeni hizmet

AVBİS sistemine kayıtlı olan avcılar için yeni bir hizmet başlattıklarını bildiren Taş, şu bilgileri verdi:

"DKMP internet erişimi olmayan ya da AVBİS Mobil Uygulama hizmetini kullanmayan avcıların taleplerini karşılamak maksadıyla avcıların telefon ile rezervasyon yaptırabilmeleri için çağrı numarası tahsis edildi. Tahsis edilen 0850 888 06 06 numaralı hat, internet aracılığı ile avlanma kotası alamayan avcılarımız için büyük kolaylık sağlayacak. Avcılar AVBİS Çağrı Merkezi hizmetini kullanarak istedikleri avlaktan rezervasyon yapabilecek. Hat, bir ihbar hattı olmayıp tamamen avcıların kotalara daha rahat erişimini sağlamak için verilen bir hizmet niteliği taşımaktadır."

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AVBİS ( Avlak Yönetim Bilgi Sistemi)Çağrı MerkeziDKMP Genel Müdürü Nurettin Taş
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