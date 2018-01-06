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Avcılar'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

- İş yeri ortağı tarafından silahla vurularak öldürülen Umut Nas'ın katil zanlısı tutuklandı

Avcılar'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da iş yeri ortağı Umut Nas'ı (21) silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gümüşpala Mahallesi'ndeki kent pazarında bir otomobilin içerisinde Nas'ın tabancayla vurularak öldürülmesi olayına yönelik çalışma başlattı.

Polisin araştırmasında, olay günü Nas'ın otopark ve bitişiğindeki kafeteryayı işlettiği ortağı Recep T. (40) ile otoparkta buluştuğu, otomobil içinde konuşurlarken tartışma sonucu silahla vurulup öldürüldüğü belirlendi. Olaydan sonra kaçan Recep T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Recep T'nin Sultanbeyli'de bir evde saklandığını tespit etti. Polis 3 Ocak'ta adrese düzenlediği baskında, Recep T'yi ve ev sahibi H.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli Recep T. ifadesinde, Umut Nas ile kendisini iş yerinden uzak tutmaya çalışarak ortaklığı bitireceğini düşündüğü için konuşmak istediğini, çıkan tartışma sonucu Nas'ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep T. tutuklanırken "yardım ve yataklık etme" suçundan adliyeye sevk edilen H.K ise serbest bırakıldı.

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