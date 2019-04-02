Avis, İstanbul Havalimanı'nda hizmet veriyor

İSTANBUL (AA) - Avis, müşterilerinin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere İstanbul Havalimanı'nda hizmet veriyor.

Avis'ten yapılan açıklamaya göre, marka, müşterilerine ulaşımda kolaylık sağlamak hedefiyle İstanbul'un yeni havalimanındaki ofisinde ilk uçuş gününden beri hizmet veriyor.

İstanbul Havalimanı’nın tam kapasite uçuşlara başlaması ile birlikte Avis, Preferred ofisi dahil olmak üzere faaliyette olacak.

Türkiye’nin mega otomotiv perakendecisi ve araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv’in çatısı altında faaliyet gösteren global araç kiralama markası Avis, "En iyisi kirala, Avis ile kirala" diyerek müşterilerinin ihtiyaç ve memnuniyetinin yanı sıra mobilite deneyimlerini de en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Avis, bu amaç doğrultusunda günlük, aylık ve operasyonel kiralama hizmetlerinin yanı sıra hem şoförlü araç hem de transfer hizmetleri de sunuyor.

Avis, Türkiye genelinde yaygın ofis ağı, en ekonomikten en lüks segmente sahip geniş araç yelpazesi, çok özel avantajlı hizmet ve kampanyalarıyla hizmet veriyor.