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Avis Türkiye'ye ödül

- Avis, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile birlikte başlattığı "Aynı Dili Konuşuyoruz" Projesi ile 10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nde "Eşitsizliklerin Azaltılması" kategorisinde özel ödüle layık görüldü

Avis Türkiye'ye ödül
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İSTANBUL (AA) - Avis Türkiye, işitme engelli bireyler için gerçekleştirdiği “Aynı Dili Konuşuyoruz” Projesi ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nde ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen araç kiralama markası Avis, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile birlikte başlattığı “Aynı Dili Konuşuyoruz” Projesi ile 10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nde “Eşitsizliklerin Azaltılması” kategorisinde özel ödüle layık görüldü.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından topluma değer katan sosyal sorumluluk çözümlerini farklı sektörlerden paydaşlarla buluşturmak ve iş birlikleri oluşturmak amacıyla düzenlenen zirvede Avis Türkiye adına ödülü Otokoç Otomotiv Araç Kiralama Direktörü Sabri Çimen ve Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Araç Kiralama Direktörü Sabri Çimen, 45 yıla yakın tecrübesiyle sektörün öncüsü olan Avis’in her zaman ilkleri gerçekleştirdiğini ve “Aynı Dili Konuşuyoruz” projesi ile gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“İşitme engelli bireylerin H sınıfı ehliyet alma ve trafiğe çıkma haklarına sahip olduğunu ve ülkemizde üç milyonu aşkın işitme engelli bireyin olduğunu öğrendiğimizde bu bireylerin sektörümüzde hizmet alımını kolaylaştırmaya karar verdik. Araç kiralarken sağlıklı bireylerle eşit şartlarda yaşam standartlarına sahip olmaları adına AVIS olarak ilk adımı attık ve İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile ortak bir projeye atıldık. 180 ülkede faaliyet gösteren Avis Budget Group’un diğer ülkelerinde de yaygınlaşacak olan projemiz kapsamında Avis’in tüm saha ve merkez çalışanları temel ve sektörel işaret dili eğitimi aldı. 'İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği' ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde Türk İşaret Dili’nde İlk Yardım El Kitabı’nı ülkemize kazandırdık."


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Avis Türkiyeödül
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