AVM Ciro Endeksi temmuzda yüzde 18 arttı

İSTANBUL (AA) - AVM Ciro Endeksi, temmuzda 2016'nın aynı ayına göre yüzde 18 artarak 223 puana yükseldi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin temmuz sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayımlanan verilere göre ciro endeksi, Temmuz 2017'de geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 18 artış kaydederek 223 puana ulaştı. Bir önceki aya göre ise endeks yüzde 5,5 azaldı.

AVM'lerde kiralanabilir alan (metrekare) başına düşen cirolar temmuzda İstanbul'da 948, Anadolu'da 787 lira olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise aynı ayda 852 lira oldu.

Temmuz ayında en yüksek ciro artışı teknoloji kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisi geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 32,6'lık artış kaydetti.



Geçen yılın temmuz ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki yiyecek-içecek kategori ciroları yüzde 21,5, giyim kategori ciroları yüzde 16,7, ayakkabı kategori ciroları yüzde 8,5, hipermarket kategori ciroları yüzde 3,8 ve diğer alanlar kategori ciroları yüzde 20,1 arttı. Aynı dönemde ziyaret sayısı endeksinde ise yüzde 2,9 azalış oldu.

AYD Başkanı Hulusi Belgü, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ciro endeksinde yüzde 18 artış olmasının, geçen yıl temmuz ayında yaşanan menfur darbe girişiminin etkilerinin, bu yıl gözle görünür biçimde ve pozitif yönde değiştiğini ortaya koyduğunu bildirdi.

Bu yükselişin en büyük etkisinin kuşkusuz ekonomik istikrarın sağlanması ve halkın bu konudaki endişelerinin sona ermesi olduğunu belirten Belgü, şunları kaydetti:

"Teknoloji kategorisinde yaşanan artışın sebebi de halkımızın geçtiğimiz yıldan bu yana ertelediği ihtiyaçlarını alması ve yaz döneminde birçok genç çiftimizin dünya evine girmek için hazırlıklarını tamamlaması. Ay bazında değerlendirdiğimizde ise Ramazan Bayramı dolayısıyla haziran ayında yükselişe geçen endeks ve ziyaret sayılarının temmuz ayında sakin bir ivme izlediğini görüyoruz. Bu ivmenin Kurban Bayramı'nın da etkisiyle ağustos ayında yeniden yükselen bir grafik çizeceğini öngörüyoruz. Yaz tatilinin sona ermesi ve okulların açılmasıyla eylül ayında da bu gelişimin devam edeceğini düşünüyoruz."