AVM'ler plaka tanıma sistemiyle güvenlik önlemi alacak

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, alışveriş merkezlerine (AVM) plaka tanıma sistemi kurulması ve verilerin kolluk kuvvetleriyle paylaşılmasına ilişkin, "Elbette ki bu konunun AVM yatırımcısına ciddi bir maliyeti olacaktır ancak söz konusu kamu güvenliğine hizmet ve emniyet güçlerimiz ile iş birliği olduğunda, bu maliyet hiçbir yatırımcı için külfet haline gelmeyecektir." dedi.



Resmi Gazete'de geçen hafta yayımlanan "Alışveri̇ş Merkezleri̇ Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k"e göre, AVM'lerde açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına AVM yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanacak. Söz konusu sistemden elde edilen veriler, kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılacak.



İçişleri Bakanlığınca kamu güvenliği açısından gerekli görülmesi halinde de araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine AVM yönetimi tarafından araç altı görüntüleme sistemi kurulup işletilecek.



Söz konusu sistemlere ilişkin teknik özellikler ve veri paylaşımına ilişkin hususlar ile bu sistemlerin işletilmesine ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca belirlenecek.



"AVM'lerin güvenle ziyaret edilebilmesi adına önemli bir adım"

AYD Başkanı Belgü, düzenlemenin temsil ettikleri AVM’ler adına büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Yönetmelik gereği alışveriş merkezlerinin açık ve kapalı otopark alanlarına plaka tanıma sistemi kurulmasının, her şeyden önce kamu güvenliğini sağlamak ve halkımızın güvenle AVM’leri ziyaret edebilmesine olanak sunmak adına atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyoruz." dedi.



"Verilerin kolluk kuvvetleriyle paylaşılmasına odaklanılmalı"

Hulusi Belgü, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 377 AVM'nin özellikle büyük şehirlerde yaşanılan otopark sorununa çözüm sunmakla beraber bu özelliği ile ciddi bir veri topladığına dikkati çekerek, plaka tanıma sistemi ile bu verilerin faydalı bir şekilde kullanılması sonucu kamu güvenliği için de hizmet etmiş olacaklarını söyledi.



"Elbette ki bu konunun AVM yatırımcısına ciddi bir maliyeti olacaktır ancak söz konusu kamu güvenliğine hizmet ve emniyet güçlerimiz ile iş birliği olduğunda, bu maliyet hiçbir yatırımcı için külfet haline gelmeyecektir" diyen Belgü, bu noktada odaklanılması gereken en önemli hususun toplanacak verilerin, ilgili emniyet ve kolluk kuvvetleriyle düzenli ve hızlı paylaşımının sağlanması olduğunu vurguladı.