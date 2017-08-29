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AVM'lerde yankesicilik yapan 2 kadın tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, alışveriş merkezlerinde (AVM) yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadından 2'si tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altınova Mahallesi Serik Caddesi'ndeki...

AVM'lerde yankesicilik yapan 2 kadın tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, alışveriş merkezlerinde (AVM) yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kadından 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altınova Mahallesi Serik Caddesi'ndeki bir AVM'de S.M.A'nın çantasından 2 bin 500 lira bulunan cüzdanı çaldığı belirtilen 3 kadın takibe alındı.

S.M.A'nın şikayetçi olması üzerine alışveriş merkezindeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, zanlıları bir başka AVM'de yakaladı.

Kadınların 3 AVM'deki 5 iş yerinden yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların kaldıkları otelde arama yapan ekipler, 2 kadın çantası, 14 kadın kıyafeti, elektronik eşyalar ile 180 İngiliz sterlini 64 Bulgar levası, 100 Hırvat dinarı ele geçirdi.

"Yankesicilik" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen kadınlardan V.G.A. ve E.N.S. tutuklandı, G.K.A. ise yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

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AntalyaAntalya Emniyet MüdürlüğüYankesicilikYankesicilik Ve Dolandırıcılık Büro Amirliği
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