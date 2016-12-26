ST. PETERSBURG/ASTANA (AA) - Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi toplantısı Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan katıldığı toplantıda Avrasya ekonomik bölgesinde ekonomik, ticari ilişkilerle enerji, ortak yatırım, ulaşım ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

Toplantı sonunda, İran, Hindistan, Singapur ve Mısır ile serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlanması ve AEB gümrük kodeksi dahil 24 anlaşmaya imza atıldı.

Yeni gümrük anlaşması, serbest ticaretin kolaylaştırılması, evrak işlemleri ve prosedürlerin hafifletilmesini öngörüyor. Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra, aynı ülkeler arasında 2009 yılında imzalanan gümrük birliği anlaşmasının yerini alacak.

Tass ajansında yer alana habere göre, ortak dış ekonomik faaliyet oluşturulmasına ilişkin deklarasyon Kırgızistan tarafından imzalanmadı. Toplantıya Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko katılmadı.

- Serbest ticaret bölgeleri anlaşmalarının arttırılması

Bu arada Kazakistan Cumhurbaşkanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, toplantıda yaptığı konuşmada, "Vietnam ile yapılan serbest ticaret bölgesi anlaşması ekim ayında yürürlüğe girdi. Benzer anlaşmaların (serbest ticaret bölgeleri anlaşmaları) İran, Hindistan, Singapur ve Mısır ile yapılması için müzakerelerin başlatılması konusu görüşülüyor." ifadesini kullandı.

Nazarbayev, Çin ve İsrail ile ticari anlaşmaların yapılması konusunda aktif görüşmelerin devam ettiğini dile getirerek, Güney Amerika ülkelerinin de AEB'e ilgi gösterdiğini söyledi.

AEB'in kalkınma stratejisinin ileride geliştirilmesi için krizin ötesine bakmanın, sistemli ve uzun vadeli çözümler oluşturmanın önemli olduğunu vurgulayan Nazarbayev, bu bağlamda antikriz konseyinin oluşturulması gerektiğini söyledi.



