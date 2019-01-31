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"Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde artış yapılmadı"

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: - "Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. 2018 yılında otomobiller için 23,30 lira ve minibüsler için 34,90 lira olarak alınan geçiş ücretleri aynen devam etmektedir" - "İnternet sitesinde kısa süreliğine yer alan 'yeni ücret tablosu' siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır"

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ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmadığı aktarıldı.

Geçen yıl otomobiller için 23,30 lira, minibüsler için 34,90 lira olarak alınan geçiş ücretlerinin aynen devam ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan 'yeni ücret tablosu' siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır. Avrasya Tüneli'nden yapılan geçiş ödemeleri halihazırda kullanılan OGS veya HGS hesabından yapılmaktadır. Geçiş ücretleri, son teknoloji ürünü tasarıma sahip serbest akış sistemi yardımıyla ödenmekte ve kullanıcılara kesintisiz yolculuk sağlayabilmek için gişelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmamaktadır."

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Avrasya TüneliGeçiş ücretiUlaştırma Ve Altyapı Bakanlığı
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