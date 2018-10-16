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Avro Bölgesi 11,7 milyar avro dış ticaret fazlası verdi

- Avro Bölgesi’nde ihracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 artarak 181,5 milyar avroya yükseldi - Bölgenin söz konusu dönemdeki ithalatı yüzde 8,4’lük artışla 169,8 milyar avro seviyesinde kaydedildi

Avro Bölgesi 11,7 milyar avro dış ticaret fazlası verdi
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FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 5,6, ithalat da yüzde 8,4 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu kullanan 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 artarak 181,5 milyar avroya yükseldi. İthalat ise yüzde 8,4’lük artışla 169,8 milyar avro seviyesinde kaydedildi.

Para birliğinde, Ağustos 2017’de 15,3 milyar avroluk dış ticaret fazlası gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 11,7 milyar avroluk dış ticaret fazlası belirlendi. Avro Bölgesi içi ticaret de bu dönemde yüzde 5,1 artarak 140,7 milyar avro oldu.

Bu yılın ocak-ağustos dönemi ele alındığında ise 2017’nin aynı dönemine göre ihracat yüzde 4,3’lük artışla 1 trilyon 501,1 milyar avro, ithalat da yüzde 5,5 yükselerek 1 trilyon 371,4 milyar avroya çıktı. Avro Bölgesi, söz konusu dönemde 129,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla ele alındığında, Avro Bölgesi'nde ağustos ayında ihracat temmuz ayına kıyasla yüzde 2,1 artarak 193,1 milyar avro, ithalat ise temmuza göre değişmeyerek 176,5 milyar avro oldu. Dış ticaret fazlası da 16,6 milyar avro düzeyinde gerçekleşti.

- AB ağustosta 8,4 milyar avro dış ticaret açığı verdi

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan Avrupa Birliği'nde (AB) bu yılın ağustos ayında 2017’nin aynı ayına kıyasla ihracatın yüzde 9,2’lik artışla 159,2 milyar avroya, ithalatın da yüzde 10,3 artarak 167,6 milyar avroya çıktığını ortaya koydu.

AB'de ağustos ayında 8,4 milyar avro dış ticaret açığı gerçekleşirken, AB içi ticaret ise yüzde 4,5’lik artışla 262,9 milyar avro seviyesinde belirlendi.

AB’de ocak-ağustos döneminde 2017’nin aynı dönemine göre ihracat yüzde 4,2’lik artışla 1 trilyon 286,6 milyar avro, ithalat da yüzde 5,3 yükselerek 1 trilyon 299,6 milyar avroya çıktı. Birlik, söz konusu dönemde 13 milyar avro dış açığı fazlası verdi.

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