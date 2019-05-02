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Avro Bölgesi Ekonomi İklimi Endeksi, sıfırın altında kalmaya devam etti

- Yılın ilk çeyreğinde eksi 11,1 puan olan Ifo Avro Bölgesi Ekonomi İklimi Endeksi, ikinci çeyrekte eksi 6,3 puana yükseldi - Ifo: - "Ekonomistler, gelecekteki yatırımlar, özel tüketim ve ihracat konusunda daha az karamsar"

Avro Bölgesi Ekonomi İklimi Endeksi, sıfırın altında kalmaya devam etti
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BERLİN (AA) - Ifo Avro Bölgesi Ekonomi İklimi Endeksi, yılın ikinci çeyreğinde eksi 6,3 puana yükselmesine karşın sıfırın altında kalmaya devam etti.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Avro Bölgesi'nin yılın ikinci çeyrek ekonomik görünümüne ilişkin gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde eksi 11,1 puan olan Ifo Avro Bölgesi Ekonomi İklimi Endeksi'nin, ikinci çeyrekte eksi 6,3 puana yükseldiği belirtildi. Yılık ilk çeyreğinde 2014’ten bu yana ilk defa sıfırın altına inen endeksin, ikinci çeyrekte de sıfırın altında kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Avronun kullanıldığı birçok ülkede görünümün "daha aydınlık" olduğu aktarılan açıklamada, uzmanların Fransa, İspanya ve Litvanya hariç mevcut durum konusunda daha az pozitif olduğu vurgulandı.

Uzmanların, Almanya, Avusturya ve İtalya'nın ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini aşağı yönlü "keskince" revize ettikleri belirtilen açıklamada, "Ekonomistler, gelecekteki yatırımlar, özel tüketim ve ihracat konusunda daha az karamsar." ifadesi kullanıldı.

Bu yıl Avro Bölgesi’nde enflasyonun yüzde 1,5 olmasının öngörüldüğü, kısa ve uzun vadeli faiz oranlarının yükselmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, kalifiye işçi açığının ekonomiler için en sık dile getirilen sorun olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uzmanların, Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 1,3 büyümesini beklediği de bildirildi.

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Almanya IfoAvro Bölgesi
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