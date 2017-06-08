Avro Bölgesi ekonomisi 1. çeyrekte 0,6 büyüdü

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 ve geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 1,9 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesinde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yılın ilk üç aylık döneminde bir önceki üç aylık döneme kıyasla yüzde 0,6 yükseldi. Avro Bölgesinde GSYH artışı, 2016’nın ilk çeyreğine göre ise yüzde 1,9 olarak kaydedildi.



GSYH artışı, piyasalardaki çeyrek bazdaki yüzde 0,5 ve yıllık bazdaki yüzde 1,7’lik artış beklentisinin üzerinde gerçekleşti.



Veriler, 28 üyeli Avrupa Birliğinde (AB) ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH’nin yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 ve 2016’nın ilk çeyreğine göre de yüzde 2,1 yükseldiğini ortaya koydu.





- En yüksek büyüme Romanya’da





Verisi mevcut olan AB üyesi ülkeler ele alındığında, 1. çeyrek GSYH'de bir önceki çeyreğe göre en yüksek büyüme yüzde 1,7 ile Romanya’da, yüzde 1,6 ile Letonya’da, yüzde 1,5’le Slovenya’da ve yüzde 1,4’le de Litvanya’da kaydedildi.



Bu dönemde Birleşik Krallık yüzde 0,2, İtalya, Fransa, Hollanda ve Yunanistan yüzde 0,4, Almanya yüzde 0,6 ve İspanya ekonomisi de yüzde 0,8 büyüdü.



Bu yılın ilk çeyreği ile geçen yılın aynı çeyreği karşılaştırıldığında en fazla büyüme yüzde 5,6 ile Romanya'da ölçüldü. Söz konusu dönemde, Almanya yüzde 1,7, İtalya 1,2, Fransa 1, İspanya 3, Hollanda 2,8 ve Birleşik Krallık da yüzde 2 büyüdü. Yunanistan ekonomisi ise yüzde 0,4 büyüdü.





- Hane halkının nihai tüketim harcamaları olumlu katkı yaptı





İlk çeyrekte büyümenin ana bileşenlerine ve büyümeye katkı sağlayan etkenlere bakıldığında, hane halkının nihai tüketim harcamaları Para Birliği’nde yüzde 0,3 ve AB’de yüzde 0,4 arttı.



Gayri safi sabit sermaye oluşumu ise Avro Bölgesinde yüzde 1,3 ve AB'de de yüzde 1,4 artış kaydetti.



Bu dönemde, Avro Bölgesinin ihracatı yüzde 1,2 ve AB’nin ihracatı da yüzde 1 yükselirken, ithalat ise Avro Bölgesinde yüzde 1,3 ve AB’de de yüzde 1,7 artış gösterdi.



Hane halkının nihai tüketim harcamaları ve gayri safi sabit sermaye oluşumu hem Avro Bölgesi’nde hem de AB’de büyümeye olumlu katkı yaptı.



Dış dengenin büyümeye katkısı Avro Bölgesinde nötr, AB’de olumsuz gerçekleşirken, stoklardaki değişiklikler ise Avro Bölgesindeki büyümeye nötr, AB’nin büyümesine ise olumlu etki yaptı.