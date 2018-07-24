Avro Bölgesi ekonomisinde ivme kaybı sinyali

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde temmuz ayı öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 54,3 puana gerileyerek Avro Bölgesi ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde ivme kaybettiğine işaret etti.



Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in öncü verilerine göre, Avro Bölgesi Bileşik PMI haziranda 54,9 iken temmuzda 54,3 puana indi. Son 2 ayın en düşük seviyesini gören endeks, 54,8 puanlık piyasa beklentisinin de altında gerçekleşti.



Avro Bölgesi’nde öncü hizmet sektörü PMI da 55,2 puandan 54,4 puana düşerek son 2 ayın en düşük seviyesine gerilerken, öncü imalat sanayi PMI ise 54,9 puandan 55,1 puana çıkarak son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü.



Avrupa’nın en önemli ekonomisi Almanya'da ise temmuz ayı öncü bileşik PMI 54,8 puandan 55,2 puana ve imalat sanayi PMI da 55,9’dan 57,3 puana çıkarken, hizmet sektörü PMI 54,5 puandan 54,4 puana geriledi.



Piyasaların ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yakından takip ettiği veriler, haziran ayındaki kısa bir toparlanmanın ardından Avro Bölgesi ekonomisinin üçüncü çeyrek başında tekrar ivme kaybettiğini gösterdi.



