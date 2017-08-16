Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma AB süper lig
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı

Avro Bölgesi yüzde 0,6 büyüdü

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6’lık büyüme performansı gösterdi.Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) ikinci ön tahmin verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde...

Avro Bölgesi yüzde 0,6 büyüdü

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6’lık büyüme performansı gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) ikinci ön tahmin verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 yükseldi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla Avro Bölgesi’nde GSYH artışı ise yüzde 2,2 olarak ölçüldü.

28 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) mevsimsellikten arındırılmış GSYH, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 0,6 artarken, 2016’nın ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 2,3 yükseldi.

Her iki bölgede de yıllık bazdaki büyüme ilk tahmin verisine göre de 0,1 puan yukarı yönlü revize edildi.

Veriler ayrıca, ABD'de de GSYH'nin söz konusu dönemde yüzde 0,6 artış kaydettiğini ortaya koydu. Geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla ise GSYH, ABD'de yüze 2,1 yükseldi.

Öte yandan, ikinci çeyrek büyüme verisine ilişkin nihai verilerin 7 Eylül’de yayımlanması bekleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABAB BüyümeAvro BölgesiBüyümeGSYH
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5