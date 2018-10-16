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Avro Bölgesi’nde ekonomik beklentiler sert düştü

- Avro Bölgesi’nde ZEW Ekonomik Beklentiler Endeksi bu ay bir önceki aya göre 12,2 puan azalarak eksi 19,4'e indi -ZEW Başkanı Achim Wambach: -“Berlin'deki iktidar koalisyonunun durumunun daha da istikrarsız hale geldiği ve bunun da ekonomik hassasiyeti etkilediği görülüyor”

Avro Bölgesi’nde ekonomik beklentiler sert düştü
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FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Beklentiler Endeksi, ekimde ayında 12,2 puan azalarak eksi 19,4 puana geriledi.

Kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Beklentiler Endeksi, Avro Bölgesi’nde eylül ayına kıyasla 12,2 puanlık azalış gösterdi. Endeks böylece eksi 19,4 puana indi.

Bölgede mevcut ekonomik durum göstergesi ise söz konusu dönemde 0,3 puanlık hafif artışla 32 puana yükseldi.

Ekonomik Beklentiler Endeksi, Almanya’da da bu dönemde sert düşüş gösterdi. Endeks 14,1 puanlık azalışla eksi 24,7 puana geriledi ve 23,6 puan olan uzun vadeli ortalamanın oldukça uzağında kaldı.

Almanya'da ekim ayı Cari Durum Endeksi ise eylül ayına kıyasla 5,9 puan azalarak 70,1 puana düştü.

ZEW Başkanı Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisine yönelik beklentilerin herşeyden önce ABD ve Çin arasındaki yoğun ticaret anlaşmazlığı nedeniyle azaldığını ve Alman ihracatında ortaya çıkan olumsuz beklentilerin şu an ihracatın gerçek gelişiminde ortaya çıktığını dile getirdi.

Wambach, “Ekonomik ve ihracat beklentileri üzerinde bir başka olumsuz etki, daha da olası hale gelen “sert Brexit” tehlikesidir. Önemli olarak ifade etmem gerekirse, Berlin'deki iktidar koalisyonunun durumunun daha da istikrarsız hale geldiği ve bunun da ekonomik hassasiyeti etkilediği görülüyor.” ifadelerini kullandı.

1-15 Ekim döneminde gerçekleştirilen ekim ayı anketine 194 analist katılırken, katılımcılara, gelecek 6 aylık beklentileri soruldu.




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