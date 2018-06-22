Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet hafif toparlandı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde haziran ayında öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), hizmet sektörünün katkısıyla 54,8 puana yükselerek önceki aya kıyasla hafif toparlanma sinyalleri verdi.



Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in öncü verilerine göre, Avro Bölgesi bileşik PMI mayısta 54,1 iken haziranda 54,8 puana çıktı. Böylece haziran görülen hafif yükseliş, endeksi geçen ayki 18 ayın düşük seviyesinden son 2 ayın en düşük seviyesine taşıdı.



Avro Bölgesi’nde haziran ayı öncü imalat sanayi PMI da mayıs ayındaki 55,5 puandan 55 puana inerek son 18 ayın en düşük seviyesine gerilerken, öncü hizmet sektörü PMI ise 53,8 puandan 55 puana çıkarak son 4 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.



Avrupa’nın en önemli ekonomisi Almanya'da ise haziran ayı öncü bileşik PMI 53,4 puandan 54,2 puana ve hizmet sektörü PMI 52,1 puandan 53,9 puana yükseldi. İmalat sanayi PMI ise 56,9’dan 55,9 puana düştü.



Piyasaların ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yakından takip ettiği veriler, bölge ekonomisinde yılın başlarında görülen genişleme oranını tam olarak karşılamamakla birlikte, bir miktar ivme kazanan ticari faaliyete işaret etti.



