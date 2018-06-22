Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa teknoloji dünya Edelstaal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri

Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet hafif toparlandı

- Avro Bölgesi'nde haziran ayında öncü bileşik PMI, hafif toparlanarak 54,8 puana yükseldi

Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet hafif toparlandı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde haziran ayında öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), hizmet sektörünün katkısıyla 54,8 puana yükselerek önceki aya kıyasla hafif toparlanma sinyalleri verdi.

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in öncü verilerine göre, Avro Bölgesi bileşik PMI mayısta 54,1 iken haziranda 54,8 puana çıktı. Böylece haziran görülen hafif yükseliş, endeksi geçen ayki 18 ayın düşük seviyesinden son 2 ayın en düşük seviyesine taşıdı.

Avro Bölgesi’nde haziran ayı öncü imalat sanayi PMI da mayıs ayındaki 55,5 puandan 55 puana inerek son 18 ayın en düşük seviyesine gerilerken, öncü hizmet sektörü PMI ise 53,8 puandan 55 puana çıkarak son 4 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Avrupa’nın en önemli ekonomisi Almanya'da ise haziran ayı öncü bileşik PMI 53,4 puandan 54,2 puana ve hizmet sektörü PMI 52,1 puandan 53,9 puana yükseldi. İmalat sanayi PMI ise 56,9’dan 55,9 puana düştü.

Piyasaların ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yakından takip ettiği veriler, bölge ekonomisinde yılın başlarında görülen genişleme oranını tam olarak karşılamamakla birlikte, bir miktar ivme kazanan ticari faaliyete işaret etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avro BölgesiIHS MarkitPMI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5