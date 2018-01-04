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Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet son 7 yılın yükseğinde

- Avro Bölgesi'nde aralık ayı nihai bileşik PMI, 58,1 puana çıkarak Şubat 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı - IHS Markit Economics Başekonomisti Williamson: - "Anket verileri, 4'üncü çeyrekte yüzde 0,8'lik GSYH artışı ile uyumlu ve 2018'e girerken bir ivme kaybına ilişkin işaret yok"

Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet son 7 yılın yükseğinde

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde aralık ayı nihai bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 58,1 puana çıkarak yaklaşık 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre, Avro Bölgesi bileşik PMI kasımda 57,5 iken, geçen ay 58,1 puana yükseldi. Aralık ayı nihai PMI verisi, Şubat 2011’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Avro Bölgesi’nde aralık ayı nihai hizmet sektörü PMI ise 56,2 puandan 56,6 puana yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası'nın da (ECB) yakından takip ettiği veriler, bölge ekonomisinin Almanya, İrlanda, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin öncülüğünde yeni yıla güçlü girdiğine işaret etti.

Avrupa’nın en önemli ekonomisi Almanya'da, aralık ayı nihai bileşik PMI 57,3 puandan 58,9 puana ve hizmet sektörü PMI da 54,3 puandan 55,8 puana yükseldi.

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Avro Bölgesi için 2017'nin, 10 yılı aşkın süredir en iyi yıl olduğunu belirterek, 2017’de artan siyasi belirsizliğin ekonomik büyümeyi sınırlayacağı yönünde yaygın olarak duyulan korkuların ortadan kalktığını kaydetti.

Williamson, "Anket verileri, 4'üncü çeyrekte yüzde 0,8'lik GSYH artışı ile uyumlu ve 2018'e girerken bir ivme kaybına ilişkin işaret yok." ifadesi kullanıldı.

Şirketlerle gerçekleştirilen ankete dayanan PMI verisi, Avro Bölgesi ekonomisinin durumuna ve büyümesine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilirken, endekste 50 puanın üzeri ekonomik genişleme olarak görülüyor.

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