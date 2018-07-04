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Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet toparlandı

- Avro Bölgesi'nde haziran ayında nihai bileşik PMI, hafif toparlanarak 54,9 puana yükseldi

Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyet toparlandı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde haziran ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 54,9 puana yükselerek ekonomik genişlemenin bir miktar ivme kazandığına işaret etti.

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre, Avro Bölgesi bileşik PMI mayısta 54,1 iken haziranda 54,9 puana çıktı.

PMI verisi, daha önce yayımlanan ilk bildirimde 54,8 olarak açıklanmıştı. Avro Bölgesi’nde haziran ayı nihai hizmet sektörü PMI da 55 puandan 55,2 puana çıktı.

Piyasaların ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yakından takip ettiği veriler, Avro Bölgesi ekonomisinde yılın başlarında görülen genişleme oranını tam olarak karşılayamamakla birlikte, bölge ekonomisinin bir miktar ivme kazandığını gösterdi.

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin açıklamasında, Avro Bölgesi’nde büyümenin haziran ayında yeniden ivme kazandığını ve verilerin ikinci çeyrek GSYH'de yüzde 0,5'in üzerinde bir artışa işaret ettiğini dile getirdi.

Haziran ayında yeni siparişlerde ve istihdamda da artışı görüldüğünü aktaran Williamson, "Bu durum, artan talebin şirketleri kapasiteleri artırma yönünde motive etmeye devam ettiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Şirketlerle gerçekleştirilen ankete dayanan PMI verisi, Avro Bölgesi ekonomisinin durumuna ve büyümesine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilirken, endekste 50 puanın üzeri ekonomik genişleme olarak görülüyor.

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Avro BölgesiIHS Markit PMIPMI
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