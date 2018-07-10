Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi TurkishTime dünya HacknBreak tüketici
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor
Ticaret savaşı ABD'yi vuracak
Savaş ABD'yi vuracak
KOSGEB sınırları aştı
KOSGEB sınırları aştı
EPDK 15 lisans verdi
15 şirkete lisans verdi
Corolla avantajlı
Her zaman avantajlı

Avro Bölgesi’nde ekonomik güven azaldı

- Avro Bölgesi’nde ZEW Ekonomik Güven Endeksi bu ay bir önceki aya göre 6,1 puan azalarak eksi 18,7 puana indi - Güven endeksi Almanya’da ise Ağustos 2012’den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi

Avro Bölgesi’nde ekonomik güven azaldı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, bu ay eksi 18,7 puana geriledi.

Kurumsal yatırımcı ve analistlerin ekonomiye duyduğu güveni ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Avro Bölgesi’nde temmuz ayında haziran ayına kıyasla 6,1 puan azalarak eksi 18,7 puana indi.

Bölgede mevcut ekonomik durum göstergesi ise söz konusu dönemde 3,7 puanlık azalışla 36,2 puana düştü.

Ekonomik Güven Endeksi, Almanya’da da bu dönemde 8,6 puan azalarak eksi 24,7 puana geriledi. Bu Ağustos 2012’den bu yana görülen en düşük seviye olurken, endeks aynı zamanda 23,2 puan olan uzun vadeli ortalamanın oldukça uzağında kaldı.

Almanya'da temmuz ayı Cari Durum Endeksi ise hazirana kıyasla 8,2 puan azalarak 72,4 puana indi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den endekse ilişkin yapılan açıklamada, mevcut anket döneminin büyük politik belirsizlikle çevrelendiği ve özellikle ABD ile uluslararası ticaret savaşının tırmanışından duyulan korkuların ekonomik görünümü zayıflattığı kaydedildi.

Sonuç olarak, gelecek altı ay içinde Avro Bölgesi için ekonomik görünümün önemli ölçüde kötüleştiğine işaret edilen açıklamada, "Hem Almanya hem de Avro Bölgesi için daha zayıf ekonomik görünümle uyumlu olarak enflasyon beklentileri de bir önceki aya göre belirgin bir düşüş kaydetti." denildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAvro BölgesiZEW
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5