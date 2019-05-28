Avro Bölgesi'nde hane halkı kredileri 10 yılın en yükseğinde

BERLİN (AA) – Avro Bölgesi'nde nisan ayında ,bankalar başta olmak üzere, finans kuruluşları tarafından hane halkına verilen kredilerde 2009 finansal kriz sonrası en yüksek büyüme hızı seviyesine ulaşıldı.

Avrupa Merkez Bankası, bu yılın nisan ayına ilişkin şirket ve hane halkı kredileri aylık artış oranlarını yayınladı.

Buna göre nisan ayında hane halkı kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 büyüdü. Mart ayında ise krediler yüzde 3,3 artmıştı. Nisan ayındaki artış 2009’dan sonra en yüksek büyüme hızı olarak kayıtlara geçti

Finans dışı şirketlere verilen krediler 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarken, nisanda geniş para arzı M3 beklenmedik şekilde yıllık bazda yüzde 4,7 büyüyerek analist beklentileri olan yüzde 4,4’ün üstünde kaldı.

Nisan ayındaki hane halkına ve şirketlere verilen kredilerde artış bankaların kredi musluklarını Avro Bölgesi’nde ekonomik yavaşlamanın ortasında sıkmaya başladığına dair korkuları hafifletti şeklinde değerlendirildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bankaların kredi sağlamaya devam etmesi için uzun vadeli yeniden finansman operasyonu (TLTRO) gibi önlemler açıklamıştı.

ECB, TLTRO ile bankaları özel sektöre kredi vermeye teşvik ederek şirketlerin yatırım yapmasını ve bu yatırımlarla Avro Bölgesi'ndeki büyümeyi canlandırmayı amaçlıyor.