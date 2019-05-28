Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon dünya mersin
İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
Üreticinin yüzü güldü!
Yunan ekonomisine erken seçim dopingi
Ekonomiye seçim dopingi
Yeni atamalar yapıldı
Yeni atamalar yapıldı
Göztepe'de büyük sevinç
Göztepe'de büyük sevinç
Özel projesini tanıttı
Özel projesini tanıttı

Avro Bölgesi'nde hane halkı kredileri 10 yılın en yükseğinde

- Bu yılın nisan ayında Avro Bölgesi’nde hane halkına verilen krediler yüzde 3,4’lük artış göstererek, 2009’dan beri en yüksek büyüme hızına ulaştı

Avro Bölgesi'nde hane halkı kredileri 10 yılın en yükseğinde
banner17

BERLİN (AA) – Avro Bölgesi'nde nisan ayında ,bankalar başta olmak üzere, finans kuruluşları tarafından hane halkına verilen kredilerde 2009 finansal kriz sonrası en yüksek büyüme hızı seviyesine ulaşıldı.

Avrupa Merkez Bankası, bu yılın nisan ayına ilişkin şirket ve hane halkı kredileri aylık artış oranlarını yayınladı.

Buna göre nisan ayında hane halkı kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 büyüdü. Mart ayında ise krediler yüzde 3,3 artmıştı. Nisan ayındaki artış 2009’dan sonra en yüksek büyüme hızı olarak kayıtlara geçti

Finans dışı şirketlere verilen krediler 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarken, nisanda geniş para arzı M3 beklenmedik şekilde yıllık bazda yüzde 4,7 büyüyerek analist beklentileri olan yüzde 4,4’ün üstünde kaldı.

Nisan ayındaki hane halkına ve şirketlere verilen kredilerde artış bankaların kredi musluklarını Avro Bölgesi’nde ekonomik yavaşlamanın ortasında sıkmaya başladığına dair korkuları hafifletti şeklinde değerlendirildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bankaların kredi sağlamaya devam etmesi için uzun vadeli yeniden finansman operasyonu (TLTRO) gibi önlemler açıklamıştı.

ECB, TLTRO ile bankaları özel sektöre kredi vermeye teşvik ederek şirketlerin yatırım yapmasını ve bu yatırımlarla Avro Bölgesi'ndeki büyümeyi canlandırmayı amaçlıyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avro Bölgesi'Avrupa Merkez BankasıTüketici Kredileri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5