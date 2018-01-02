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Avro Bölgesi’nde imalat sektörü 2017’yi yükselişle kapattı

-IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre imalat sanayi PMI geçen yılın kasım ayında 60,1 puan iken aralıkta 60,6 puana yükseldi -IHS Markit Economics Başekonomisti Williamson: -“Avro Bölgesi'nde üretim artışı aralık ayında daha da ivme kazanarak en iyi seviyeye ulaştı ve 2018 yılına güçlü bir başlangıç noktası oluşturdu”

Avro Bölgesi’nde imalat sektörü 2017’yi yükselişle kapattı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 2017 yılının aralık ayında 60,6 puana çıktı.

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre imalat sanayi PMI geçen yılın kasım ayında 60,1 puan iken aralık ayında 60,6 puana yükseldi. Bu, PMI anketinin yapılmaya başlandığı 1997 yılının ortalarından bu yana kaydedilen en iyi seviye oldu.

Nihai veri, Avro Bölgesi'nde imalat sektörünün yeni yıla güçlü şekilde girdiğine işaret etti.

Üretim, yeni siparişler ve istihdamdaki güçlü genişleme oranları, nihai PMI verisinin güçlü gelmesinde etkili oldu.

PMI'daki yükseliş, yine genel olarak Almanya, Avusturya, Fransa ve irlanda’nın öncülüğünde gerçekleşti.

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin açıklamasında, “Avro Bölgesi'nde üretim artışı aralık ayında daha da ivme kazanarak en iyi seviyeye ulaştı ve 2018 yılına güçlü bir başlangıç noktası oluşturdu.” değerlendirmesinde bulundu.

Williamson ayrıca nihai imalat PMI verisinin, 2017 yılı sonunda iş koşullarında kaydedilen aylık iyileşmeyi teyit eden öncü veri doğrultusunda geldiğini ve ileriye dönük bakıldığında göstergelerin yeni yıl için olumlu olduğunu vurguladı.




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