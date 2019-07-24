Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin Bursa Trabzon
“Anız yakılmasına 'dur' demeliyiz“
Anız yakımına 'dur'!
Yine dünya şampiyonu!
Yine dünya şampiyonu!
Nasıl rekor kırdı!
Nasıl rekor kırdı!
Hüseyinbey bir ilk
“Hüseyinbey“ bir ilk
Koşan Sektörde Düşüyor
Koşan Sektörde Düşüyor

Avro Bölgesi'nde şirket kredisi büyürken para arzı yavaşladı

-Haziran ayında Avro Bölgesi’nde şirket kredileri yüzde 3,8'lik artış gösterirken, geniş para arzı M3 yıllık bazda yüzde 4,5 büyüyerek analistlerin beklentileri olan yüzde 4,7’nin altında kaldı

Avro Bölgesi'nde şirket kredisi büyürken para arzı yavaşladı
banner17

BERLİN (AA) – Geçen ay Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere, finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerde artış yaşanırken, geniş para arzı M3’te beklentilerin altında büyüme kaydedildi.

Avrupa Merkez Bankası, bu yılın haziran ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayınladı.

Buna göre haziran ayında şirket kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyüdü.

Tüketici kredileri 2018'in aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarken, haziranda geniş para arzı M3 yıllık bazda yüzde 4,5 büyüyerek analistlerin beklentileri olan yüzde 4,7’nin altında kaldı.

Geçen ay Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerde Almanya ve Fransa'da yükselme görülürken, İtalya ve İspanya’da düşüş yaşandı.

Almanya ve Fransa’da sırasıyla yüzde 7,4 ve yüzde 7,1 artış olurken, İtalya yüzde 1,3 ve İspanya’da yüzde 1,7 düşüş görülmesi dikkati çekti.

Avro Bölgesi’nde özellikle Almanya’da ekonomik büyümenin ihracat kaynaklı yavaşlaması, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politikalarında gevşeme sinyaline vesile olmuştu.

ECB Başkanı Mario Draghi'nin, görev süresi dolmadan önce güçlü bir harekete hazırlanarak ticari ihtilaflar, jeopolitik gerginlikler ve gelişmekte olan piyasalardaki zayıflığın Avro Bölgesi'nde neden olduğu ekonomik faaliyet ve enflasyondaki yavaşlamaya karşı ECB'nin planını açıklaması bekleniyor.

Görev süresi, ekim sonunda dolacak Draghi'nin, yarın bankanın yönetim konseyinin faiz kararından sonra Frankfurt’ta basın mensuplarının sorularını cevaplandırması planlanıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avro BölgesiKrediPara Arzı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5