Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Bursa Reşat türk GE
Sosyal robot konuşacak
Sosyal robat konuşacak
Zor dönem geride kaldı
Zor dönem geride kaldı
Sanayi üretimi arttı
Sanayi üretimi arttı
En lezzetlisi şimdi
En lezzetlisi şimdi
Göreve başladı
ÇAYKUR'a yeni müdür

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2'yi aştı

- Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 2,1'e çıktı - AB'de geçen ay yıllık enflasyon ağustosa göre değişmeyerek yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşti

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2'yi aştı
banner17

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 2,1'e yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı nihai verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde ağustosta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 2,1'e çıktı. Bölgede, eylül ayı nihai yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 0,9 artış gösterdi.

Avro Bölgesi’nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon yüzde 9,5 ile en fazla enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,3 ile hizmetler ve yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Enerji hariç tutulduğunda ise yıllık enflasyon yüzde 1,3 olarak kaydedildi.

- AB’de yıllık enflasyon 14 ülkeden arttı, 9 ülkede azaldı


AB'de ise yıllık enflasyon ağustosa göre değişmeyerek yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşti.

AB’de eylülde en düşük yıllık enflasyon yüzde 0,5 ile Danimarka, yüzde 1,1 ile Yunanistan ve yüzde 1,2 ile İrlanda’da kaydedildi. En yüksek yıllık enflasyona sahip ülkeler ise yüzde 4,7 ile Romanya, yüzde 3,7 ile Macaristan ve yüzde 3,6 ile Bulgaristan olarak belirlendi.

AB’de verisi mevcut ülkeler arasında yıllık enflasyon ağustos ayına kıyasla 9 ülkede azalırken, 14 ülkede arttı, 4 ülkede ise değişmedi. Birleşik Krallık’a ilişkin veri ise bildirilmedi.

Öte yandan, nihai verilere göre, yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Avro Bölgesi için hedeflediği "yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın" seviyesinin üstünde geldi.

Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan tedbirler uyguluyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AB EnflasyonAvro BölgesiEnflasyon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1