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Avro Bölgesi'nin ihracatı azaldı, ithalatı arttı

- Avro Bölgesi'nin mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracatı bu yılın mayıs ayında geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 0,8 geriledi, ithalatı ise yüzde 0,7 arttı

Avro Bölgesi'nin ihracatı azaldı, ithalatı arttı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde bu yılın mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,8 azalırken, ithalat yüzde 0,7 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak avroyu kullanan 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 azalarak 189,6 milyar avroya geriledi. İthalat ise yüzde 0,7’lik artışla 173,1 milyar avro seviyesinde kaydedildi.

Para birliğinde, Mayıs 2017’de 19,3 milyar avroluk dış ticaret fazlası gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 16,5 milyar avroluk dış ticaret fazlası belirlendi. Avro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 0,5 artarak 162,3 milyar avro oldu.

- AB mayısta 0,2 milyar avro dış ticaret fazlası verdi

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan Avrupa Birliğinde (AB) bu yılın mayıs ayında 2017’nin aynı ayına kıyasla ihracatın yüzde 2,7’lik azalışla 160,9 milyar avroya, ithalatın da yüzde 1,4 azalarak 160,7 milyar avroya gerilediğini ortaya koydu.

AB'de mayısta ayında 0,2 milyar avro dış ticaret fazlası gerçekleşirken, AB içi ticaret ise yüzde 1,6’lık artışla 294,7 milyar avro seviyesinde belirlendi.

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