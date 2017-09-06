Avrupa Adalet Divanı Macaristan ve Slovakya'nın kota itirazını reddetti

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nin (AB), sığınmacıların üye ülkeler arasında zorunlu dağıtımını öngören kota sistemine uyulması gerektiğine karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Slovakya ve Macaristan'ın, AB'nin sığınmacı kotasına karşı açtığı davayı karara bağladı.

Divan, iki ülkenin "sığınmacıların geçici süreliğine zorunlu olarak üye ülkeler arasında dağıtımına karşı açtığı davayı reddettiğini" bildirdi.

Kararda, kota sisteminin, Yunanistan ve İtalya'nın 2015'te patlak veren sığınmacı kriziyle baş etmesine katkı sağladığı, bu nedenle sisteminin gerekli olduğu ve buna üye ülkelerce uyulması gerektiği belirtildi.

AB kurumlarının acil durumlarda gerekli geçici önlemler alma hakkının da bulunduğu ifade edilen kararda, 2015 yılında yaşanan "yüksek sayılardaki sığınmacı akınının acil bir durum" oluşturduğu kaydedildi.

Avrupa'yı 2015 yazında etkileyen sığınmacı krizine çözüm bulmak için AB Konseyi, İtalya ve Yunanistan'a ulaşan ve korumaya ihtiyacı olan 160 bin sığınmacının kota sistemine göre üye ülkeler arasında iki sene için dağıtılması kararı almıştı. AB Konseyinin kararına Slovakya, Macaristan, Çekya ve Romanya karşı çıkmıştı.

Slovakya ve Macaristan, Avrupa Adalet Divanına AB Konseyinin kararının iptali için başvuruda bulunmuştu. İki ülke, AB'nin kota sisteminin sığınmacı sorununu çözmeye uygun ve gerekli olmadığını savunmuştu.

Şimdiye kadar İtalya ve Yunanistan'dan yaklaşık 28 bin sığınmacı üye ülkeler arasında dağıtıldı. Macaristan, kota sistemi uyarınca bin 292 sığınmacı alacağını taahhüt etmesine rağmen hiç sığınmacı kabul etmedi. Slovakya ise sadece 16 sığınmacı aldı.

Muhabir: Şerife Çetin