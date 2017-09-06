Avrupa Adalet Divanının kota kararı

ROMA (AA) - İtalya’nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Sandro Gozi, Avrupa Adalet Divanının kota kararının, herkese insan yaşamına, temel haklara, hukukun üstünlüğüne ve yasalara saygılı olmayı hatırlattığını belirterek, "Yeniden yerleştirmeyi kim kabul etmiyorsa, AB’nin kurucu ilkelerini çiğniyordur." dedi.

Gozi, İtalyan basınına, merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanının, Slovakya ile Macaristan'ın, AB'nin sığınmacı kotasına karşı açtığı davayı reddetmesini değerlendirdi.

Mahkemenin bugünkü kararıyla önemli hususlara dikkati çektiğini vurgulayan Gozi, şöyle devam etti:

"Dayanışma ciddi iştir. Slovakya ve Macaristan’ın göçmenlerin yeniden yerleştirilmesine yönelik kotaya karşı açtığı davanın reddiyle mahkeme bize, insan yaşamına, temel haklara, hukukun üstünlüğüne ve yasalara saygılı olma zamanının geldiğini hatırlatıyor."

"Yeniden yerleştirmeyi kim kabul etmiyorsa, AB’nin kurucu ilkelerini çiğniyordur" diyen Gozi, ülkesi İtalya’nın, kendisini göçmen krizinin idaresinde dışında tutan ülkelere AB fonlarından yardım yapılmamasını talep etmeyi sürdüreceğini de aktardı.

Müsteşar Gozi, “Bağımsız bir yargıç, bizim teklifimizin doğruluğunu teyit etti. Şimdi dayanışma ve somut sonuçlara dayanan bir göç politikasını izlemeye ihtiyaç var. “ifadesini kullandı.

Avrupa'yı 2015 yazında etkileyen sığınmacı krizine çözüm bulmak için AB Konseyi, İtalya ve Yunanistan'a ulaşan ve korumaya ihtiyacı olan 160 bin sığınmacının kota sistemine göre üye ülkeler arasında iki sene için dağıtılması kararı almıştı. AB Konseyinin kararına Slovakya, Macaristan, Çekya ve Romanya karşı çıkmıştı.

Slovakya ve Macaristan, Avrupa Adalet Divanına AB Konseyinin kararının iptali için başvuruda bulunmuştu. İki ülke, AB'nin kota sisteminin sığınmacı sorununu çözmeye uygun ve gerekli olmadığını savunmuştu.

Şimdiye kadar İtalya ve Yunanistan'dan yaklaşık 28 bin sığınmacı üye ülkeler arasında dağıtıldı. Macaristan, kota sistemi uyarınca bin 292 sığınmacı alacağını taahhüt etmesine rağmen hiç sığınmacı kabul etmedi. Slovakya ise sadece 16 sığınmacı aldı.