Avrupa Adalet Divanının Macaristan ve Slovakya'nın kota itirazını reddetmesi

BERLİN (AA) – Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, sığınmacıların üye ülkeler arasında zorunlu dağıtımını öngören kota sistemine ilişkin Avrupa Adalet Divanının kararına riayet etmeleri çağrısına bulundu.

Gabriel, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, merkezi Lüksemburg’da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanının, Macaristan ve Slovakya'nın, sığınmacıların Avrupa Birliği'ne üye ülkeler arasında kota sistemiyle dağıtılmasına itirazını reddetmesini değerlendirdi.

Mahkemenin "önemli ve yol gösteren bir karar verdiğini" dile getiren Gabriel, her ülkenin mahkemenin verdiği karara uyması gerektiğini kaydetti.

Mahkemenin, AB'de sığınmacıların adil şekilde dağıtılmasına ilişkin alınan çoğunluk kararının yasal ve AB sözleşmelerine uygun olduğunu tespit ettiğini vurgulayan Gabriel, "Şimdi tüm Avrupalı ortaklardan bu karara uymalarını ve alınan kararları tereddüt etmeden uygulamalarını bekleyebiliriz ve bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de ilgili ülkelerden Avrupa Adalet Divanı kararına saygı göstermelerini isteyerek, “Şimdi ben bu ülkelerden yükümlüklerini tam olarak yerine getirmelerini bekliyorum.” şeklinde konuştu.

- AB'de kota sorunu

Avrupa'yı 2015 yazında etkileyen sığınmacı krizine çözüm bulmak için AB Konseyi, İtalya ve Yunanistan'a ulaşan ve korunmaya ihtiyacı olan 160 bin sığınmacının kota sistemine göre üye ülkeler arasında 2 sene için dağıtılması kararı almıştı. AB Konseyinin kararına Slovakya, Macaristan, Çekya ve Romanya karşı çıkmıştı.

AB'nin kota sisteminin sığınmacı sorununu çözmeye uygun ve gerekli olmadığını savunan Slovakya ve Macaristan, Avrupa Adalet Divanına AB Konseyinin kararının iptali için başvuruda bulunmuştu.

Şimdiye kadar İtalya ve Yunanistan'dan yaklaşık 28 bin sığınmacı, üye ülkeler arasında dağıtıldı. Macaristan, kota sistemi uyarınca bin 294 sığınmacı alacağını taahhüt etmesine rağmen hiç sığınmacı kabul etmedi. Slovakya ise sadece 16 sığınmacı aldı.