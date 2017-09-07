"Avrupa, bir dizi ortak sorunla yüz yüze"

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Avrupa'nın göçten teröre kadar bir dizi ortak sorunla yüz yüze olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Estonya'ya giden Johnson, yayımladığı yazılı bir açıklamada, "Avrupa güneyden gelen göçten, büyük şehirlerdeki terör tehdidine kadar bir dizi ortak sorunla yüz yüze. İngiltere bu sorunlarla mücadeleye dönük uluslararası gayretlerde ön saftadır ve öyle olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin ortak mücadelede AB, Avrupalı komşuları ve NATO müttefiklerinin yanında yer aldığını vurgulayan Johnson, ülkesinin katkı olarak uzmanlığını, güvenlik yeteneklerini, kalkınma birikimini ve küresel şebekesini sunduğunu kaydetti.

İngiltere ile Estonya’nın ikili ilişkilerine de değinen Johnson, ülkesinin Estonya’da bulundurduğu 800 askerin iki ülke arasında daha geniş ve zengin işbirliğinin parçası olduğunu vurguladı.



Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısının gündeminde aralarında “Kuzey Kore’nin füze denemelerinin, Rusya’nın saldırganlığının, göçün ve Suriye’nin de yer aldığı kilit önemdeki dış politika sorunlarının” bulunduğu bildirildi.



Johnson’ın Estonya ziyareti sırasında bu ülkenin Başbakanı Juri Rasta ile ikili görüşme gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, İngiliz bakanın başkent Talin’deki siber güvenlik konferansına katılacağı ve bu ülkedeki İngiliz askeri birliğini ziyaret edeceği kaydedildi.

