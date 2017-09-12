Avrupa Birliği heyeti Giresun'daki projeleri inceledi

GİRESUN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve bazı AB üyesi devletlerin büyükelçilerinden oluşan heyet, kentteki AB destekli projeleri inceledi.

İlk olarak Giresun Valiliğini ziyaret eden heyet, Vali Yardımcısı Metin Maytalman ile görüştü. Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu'ya da ziyarette bulunan heyet, ardından Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası'na geçerek incelemelerde bulundu.

Büyükelçi Berger, borsa ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, mümkün olduğu kadar Türkiye'de destekledikleri projelerin hepsini görmek istediklerini söyledi.

Türkiye'de farklı yerler görmek de istediklerini belirten Berger, her yerin, her bölgenin farklı bir tarihe ve kültüre sahip olduğunu dile getirdi.

Berger, Giresun ve Ordu gezisiyle Karadeniz Bölgesi'ni görmüş olacaklarını ifade ederek, "Giresun bunun bir örneği, sadece tarımla ilgili konu yok, birçok konu var, diğer projeler de var. Eğitim programlarına çok güçlü bir vurgu yapıldığını görüyoruz. Erasmus programının çok aktif olduğu bir il, eğitim kursları ve çalışmaları da var." dedi.

Giresun'un tarım ve turizmle bilindiğini kaydeden Berger, "Tarım ve turizmi eğitimle bağlayarak insanlara eğitim vererek, tarım ve turizmde çalışmalarını, görev almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Üçüncü bir unsur da iş kollarını, sektörleri desteklemek, özellikle kadınlara vurgu yaparak insanların işletme açması konusunda onlara destek olma çalışmaları da yapılıyor." diye konuştu.

Berger, Giresun'da uygulanacak Atık Su Arıtma Projesine değinerek, "Bu, tüm sektörlere faydası olan bir proje, sadece çevreye değil aynı zamanda tarıma da faydası olan bir proje. Suyu temiz tutarak, denizi temiz tutarak turizme de fayda sağlayan bir projedir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği'nin destek sağladığı alanların çok çeşitli olduğunu aktaran Berger, Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsası'nın bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

Berger, geniş çaplı altyapı yatırımlarında bulunduklarını ifade ederek, bu tesis ve çalışmaların, hem çiftçilere hem de fındık alanında alım satım yapan kişilere faydalı olacağını umduklarını söyledi.

Berger, bir gazetecinin Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerini nasıl değerlendirdiği yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Mayıs'ta Brüksel'i ziyaretinden sonra çalışmalar, birçok alandaki diyalog çalışmaları arttı ve bir diyalog programı başlatıldı. Bu çerçevede yılın sonuna kadar belli bir program ve takvim çerçevesinde bu diyalog devam ettirilecek. Temmuz ayında bu siyasi diyalog kısmı gerçekleştirildi, şimdi daha çok spesifik alanlara, yani enerji, ulaştırma, ekonomi gibi diyalog alanlarına geçecek ve böyle devam edecek. Özellikle ekonomi alanı çok çok önemli ve ilginç olacak iki taraf için de. Umuyoruz ki hem bu diyalog hem de Brüksel'de aralık ayında iş kolları sektörlerle ilgili, iş adamlarıyla ilgili çalışmaları içeren diyalog da devamını getirecek ve önümüzdeki aylarda ilişkilerimizi derinleştirip daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz."



