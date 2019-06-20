Avrupa borsaları günü Fed ve BOE etkisiyle yükselişle kapattı

BERLİN (AA) - Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceğinin sinyalini vermesi ve İngiltere Merkez Bankasının (BOE) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 0,75´te sabit tutmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 yükselerek 386,16 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 artarak 5.535,57 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,66 değer kazanarak, 21.361,44 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,38 yükselişle 12.355,39 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 10,28 artışla 7.424,44 seviyesinde kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,58 artışla 1,1289 seviyelerinde işlem gördü.





Avrupa'nın bönde gelen yemek sipariş girişimi Delivery Hero’nun hisseleri şirketin bu yılki gelirinde 200 milyon avro daha fazla artış beklediğine dair güncelleme yapmasının ardından bugün yüzde 9’dan fazla değer kazandı. Haberin etkisiyle Avrupa’da diğer dağıtım hizmeti veren şirketlerin hisseleri de artış gösterdi.

Öte yandan İngiliz tur operatörü Carnaval’ın hisseleri şirketin bu yıl için öngördüğü karını aşağı yönlü revize etmesinin etkisiyle günü yüzde 12 değer kaybederek kapattı.





Almanya’nın büyük bankalarından Deutsche Bank’ın hisseleri, New York Times’ın ABD'de federal yetkililer Deutsche Bank’ın faaliyetlerini soruşturduğuna dair haberinin ardından bugün yaklaşık yüzde 2 değer kaybederek 6,30 avroya geriledi.