İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,25 yükselişle 398,40 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 artışla 7.727.25 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,63 kazançla 13.407,82 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kazancıyla 5.483,35 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,49 yükselişle 22.880,79 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 primle 10.447,00 puan seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, Avrupa'da bu hafta veri gündeminin yoğun olduğunu dile getirerek, bugün perakende satışlar ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.